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اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بالأردن: كورونا سبق أن وصل لذروته بالبلاد

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اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بالأردن: كورونا سبق أن وصل لذروته بالبلاد
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أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بالأردن أن انتشار كورونا سبق أن وصل إلى ذروته بالبلاد، عندما سجلت المملكة أعلى عدد إصابات يومية عند 7933 حالة، بحسب ما يظهره المنحنى الوبائي.

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وقال عضو اللجنة بسام حجاوي إنه لا يعتقد أن تعود الإصابات اليومية إلى الارتفاع مجددا في هذه المرحلة، مشيرا الى أن اللجنة تنظر إلى الأرقام الأسبوعية وتحولها إلى معدلات، وتظهر أرقام الأسبوعين الماضيين انخفاضا في الإصابات.

وأضاف "نحن لا نتوقع العودة إلى صفر أو 100 إصابة يوميا خلال هذه الموجة، لكننا إذا وصلنا إلى ألف حالة يوميا فذلك يعني أننا صححنا مسار الموجة".

وأوضح حجاوي أن "لجنة الأوبئة تراجع الإجراءات المتخذة للحماية من الوباء بشكل مستمر، وينظر لأمر العودة إلى المدارس بحذر ولا يزال مبكرا الحديث فيها".

المصدر: عمون

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