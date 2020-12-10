برلمانية إيطالية: صيادونا رهائن في ليبيا منذ 100 يوم والحكومة لم تجد حلا

أكدت البرلمانية الإيطالية، ماتيلدي سيراكوزانو، أن 18 شخصا من مواطنيها يتعرضون لاحتجاز غير قانوني في ليبيا منذ 100 يوم، مشيرة إلى أن الحكومة لم تتمكن من إيجاد حل لهذه الأزمة بعد.

وقالت سيراكوزانو النائب عن حزب "فورتسا إيطاليا" المعارض في تصريح لها: "منذ 100 يوم، تعيش عائلات الصيادين من أسطول "ماتزارا ديل فاللو" ليالي لا تنتهي". وأضافت: "من غير المقبول حقا أن يفشل رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو في رفع صوت إيطاليا دوليا".

وأشارت إلى أنه "من السخيف أن الاتحاد الأوروبي، باستثناء بعض التعليقات الخجولة، لم يستخدم ثقله الدبلوماسي للحوار مع السلطات الليبية.. لا توجد مبررات مقنعة لهذا الفعل".

ولفتت سيراكوزانو إلى أن "الجميع خاسر في هذه اللعبة، في قصر الحكومة، كما يخسرون وبشكل مثير، في بروكسل وستراسبورغ"، مؤكدة أن "حزبها لن يكل أبدا من المطالبة بالعدالة والحرية لمواطنينا، ولن يتعب أبدا من إبداء التضامن مع أقارب المحتجزين".

المصدر: "آكي"