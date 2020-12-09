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سوريا .. تجربة علمية لتحسين جودة الرغيف وتطوير صناعته

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سوريا .. تجربة علمية لتحسين جودة الرغيف وتطوير صناعته
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أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا أنها نفذت تجربة علمية لتطوير صناعة رغيف الخبز

وأوضحت الوزارة أنها نفذت التجربة في عدد من مخابز محافظة طرطوس بالتعاون بين فريق فني من الوزارة برئاسة مدير الشؤون الاقتصادية وفريق من كلية الهندسة التقنية في جامعة طرطوس، وفريقها العلمي في قسم تقانة الأغذية.

وأضافت الوزارة أن الفريقين أعربا عن أملهما "بأن تشهد هذه التجربة نجاحا وتساهم في تطوير صناعة الرغيف".

وأشارت إلى أن التجربة جاءت تنفيذا لتعليمات الوزير "بالعمل على إيجاد الوسائل وإجراء الأبحاث والتجارب التي تضمن تحسين جودة رغيف الخبز التمويني".

تنفيذا لتعليمات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالعمل على ايجاد الوسائل و اجراء الابحاث والتجارب التي تضمن تحسين...

تم النشر بواسطة ‏وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك‏ في الأربعاء، ٩ ديسمبر ٢٠٢٠

ويشكو معظم السوريين من رداءة الرغيف التي بقيت طوال سنوات مثار تندر، رغم الوعود المستمرة لتحسينه.

وسبق لوزارة التجارة الداخلية أن أعلنت أنها ستتشدد في تحسين جودة الرغيف، كما عزت بعض قراراتها المتعلقة بتقنين الخبز إلى العمل على تحسين جودته.

 

المصدر: RT

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