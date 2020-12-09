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مصر.. مرشح نيابي يقطع الطريق الساحلي بمساعدة أنصاره والأمن يتدخل بالقنابل المسيلة

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مصر.. مرشح نيابي يقطع الطريق الساحلي بمساعدة أنصاره والأمن يتدخل بالقنابل المسيلة
Reuters
الأمن المصري
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ألقت قوات الشرطة المصرية بمحافظة الدقهلية القبض على مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب بدائرة بلقاس و24 من أنصاره.

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وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن إخطارا بقيام العشرات من أهالي منطقة الحفير بدائرة مركز بلقاس بقطع الطريق الدولي الساحلي أمام المنصورة الجديدة، ووضعوا إطارات السيارات وأفرع الأشجار وافترش عدد من السيدات الأرض احتجاجا على سقوط المرشح عوض أبو النجا في جولة الإعادة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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