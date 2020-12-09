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قوات الدعم السريع تقبض على مسلحين سطوا على سفارة أجنبية في الخرطوم

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قوات الدعم السريع تقبض على مسلحين سطوا على سفارة أجنبية في الخرطوم
Reuters Umit Bektas
عناصر من الأمن السوداني (صورة أرشيفية)
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تمكنت دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع في السودان مساء الثلاثاء من القبض على الجناة الذين سطوا على السفارة الأوكرانية في الخرطوم صباح اليوم نفسه في عملية نهب مسلح.

وأوضح جمال جمعة آدم، الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، في تصريح صحفي أن المعلومات الأولية أفادت بأن منفذي الاعتداء يرتدون زي "عسكريي قوات مسلحة ودعم سريع"، مما استدعى تدخل استخبارات الدعم السريع وملاحقة الجناة.

وأكد المتحدث أن منفذ هذه الجريمة قد انتحل صفة عميد بالقوات المسلحة بهيئة الاستخبارات، ومعه أربعة أشخاص منهم اثنان يرتدون زي دعم سريع والآخرون يرتدون زيا مدنيا.

وبلغت قيمة المسروقات 488 ألف جنيه و900 دولار و1000 درهم  و1000 جنيه مصري، وقد صاحب عملية القبض على الجناة تبادل لإطلاق النار، نتجت عنه إصابات في صفوف الطرفين.

المصدر: وكالة السودان للأنباء

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