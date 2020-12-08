الكويت: أولوية لقاح كورونا لمن فوق الـ55

أكدت مصادر صحية لـ"القبس" الكويتية أن الشريحة المستهدفة بالدفعة الأولى من لقاحات كورونا بعد اعتمادها ووصولها إلى البلاد، ستشمل من بلغوا الـ55 فما فوق ومن يعانون أمراضا مزمنة.

وقالت المصادر إن الوزارة ستراعي منح اللقاحات لكبار السن والشرائح الأخرى، كالعاملين في الصفوف الأمامية والطواقم الطبية والهيئات التمريضية بمعدل جرعتين، بشرط توافر الجرعة الثانية قبل منح الأولى لهم.

وأوضحت أن توافر الكميات من اللقاحات بمعدلات كافية وآمنة شرط أساسي قبل البدء بتطعيم أي شريحة أو فئة محددة.

المصدر: صحيفة "القبس"