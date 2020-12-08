شكري: نأمل أن يتم رأب الصدع بين "الرباعية" وقطر

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تأمل في أن يتم رأب الصدع بين "الرباعية" وقطر، وأعرب عن شكر القاهرة للكويت على دورها في هذا الإطار.

وفي تصريح لقناة "ONE" قال شكري: "مصر توجه الشكر للدور الكويتي الذي تقوم به لرأب الصدع... مصر تتابع الجهود المشكورة لدولة الكويت للتقريب بين الدول العربية وهو اتصال لجهد أمير الكويت الراحل".

وأضاف: "نأمل أن يتم رأب الصدع بين الدول العربية الشقيقة، فمصر تعمل دائما على تعزيز التعاون العربي"، موضحا أن مصر تسعى لوجود اتفاق وتفاهم واضح في معالمه، والتزامات قائمة على كافة الأطراف فيما يعزز مبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل فيما يخص التاريخ المشترك والبعد عن ما يعكر صفو العلاقات بين البلدان العربية".

وتابع: "سوف نرى ما يمكن الوصول له في هذا الشأن، وطالما كان محققا لمصالح الدول العربية ومصر، سيكون هناك تطور مهم.. نثمن كثيرا جهود دولة الكويت والقيادة الكويتية الشقيقة".

ناصر حاتم

المصدر: RT