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القاهرة: الادعاء بوجود آلاف الموقوفين في مصر كلام غير دقيق

أخبار العالم العربي

القاهرة: الادعاء بوجود آلاف الموقوفين في مصر كلام غير دقيق
Reuters
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قال بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المسؤولين الفرنسيين، تمحورت حول العلاقات الثنائية بجميع المجالات.

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وأكد أن هناك تطابقا في المواقف بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية والحلول لها.

وأضاف أن العلاقات بين بلاده وفرنسا متشعبة وممتدة وهناك استثمارات فرنسية كثيرة في مصر، لافتا إلى أن هناك تعاونا عسكريا بينهما من خلال المناورات المشتركة ونظم التسليح والتدريب وتبادل الخبرات المختلفة.

وأوضح أن ما ذكره الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان رسائل قوية وواضحة جدا وبها معان شديدة العمق وتعالج مواقف وإرثا قديما للتعايش السلمي وقبول الآخر وهو ما لاقى استحسانا في العالمين العربي والإسلامي.

وتابع: "من يدعي أن هناك آلاف الموقوفين في مصر عليه أن يقدم أسماء هؤلاء أو البيانات بمحل السكن، ولكن الكلام مرسل وغير دقيق ولا يليق أن يقال، والبيّنة على المدعي".

المصدر: RT

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