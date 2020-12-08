محمد علي الحوثي: أمريكا قتلت أبناء الشعب اليمني من أجل تحريك مصانع السلاح

قال عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي، إن "أمريكا قتلت أبناء الشعب اليمني من أجل تحريك مصانع السلاح".

واعتبر في تغريدة عبر موقع "تويتر" أن "أمريكا قتلت الشعب اليمني تنفيذا لوعود البرنامج الانتخابي في تقليل البطالة وتسديد الديون مقابل أموال خليجية وتنفيذ خطط إسرائيلية".

وأضاف: "الشعب الذي يتعرض للقتل اليومي من العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه فيستيقظ على أصوات انفجارات القنابل الأمريكية ورائحة الغازات وأشلاء المجازر سيرد بحملة مفتوحة بمقاطع وصور شهداء الأطفال والنساء والشيوخ والأعيان المدنية ليؤكد أن أمريكا ليست مصدر قلق وإنما أميركا مصد قتل الشعب اليمني".

أن الشعب الذي يتعرض للقتل اليومي من العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه

فيستيقظ ع أصوات انفجارات القنابل الأمريكيةورائحةالغازات وأشلاءالمجازر سيردبحملةمفتوحةبمقاطع وصور شهداءالاطفال النساءالشيوخ الأعيان المدنية

ليؤكدان امريكاليست مصدرقلق وانما#امريكا_مصدر_قتل_الشعب_اليمنيpic.twitter.com/5w5pbhdfpF — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 8, 2020

المصدر: RT