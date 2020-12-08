أربيل ترسل وفدا إلى بغداد مع تصاعد الاحتجاجات

قررت الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء إرسال وفد سياسي وحكومي إلى العاصمة بغداد للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل العالقة بين الطرفين.

وحسب بيان رئاسة إقليم كردستان فإن "الوفد سيكون رفيع المستوى وسيزور بغداد في أقرب وقت للحوار مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل العالقة خصوصا فيما يتعلق بالحقوق والمستحقات المالية لإقليم كردستان، وتثبيتها في مشروع موازنة العراق للعام المقبل".

وشهدت الاحتجاجات المستمرة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق منذ أيام، مقتل متظاهرين اثنين خلال صدامات جرت اليوم الثلاثاء بينهم والقوات الأمنية.

ويعاني إقليم كردستان العراق من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016 بسبب تراجع أسعار النفط والحرب على "داعش"، ولم يستلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ أشهر بسبب خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

ويوم أمس أفاد مراسل RT بأن المتظاهرين أحرقوا مقرات الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، كما أحرقوا مقر حركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي في ناحية سيد صادق.

المصدر: RT