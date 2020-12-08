وسائل إعلام: مصر تدرس سيناريو إغلاق الجوامع في البلاد

كشفت صحيفة "الوطن" المصرية أنه يجري حاليا دراسة كل السيناريوهات المحتملة بشأن تدابير فيروس كورونا، ومنها تعليق الصلاة في المساجد مجددا.

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وأوضحت الصحيفة أن هذا السيناريو يتم مناقشته في حال ارتفاع إصابات كورونا بصورة أكبر الفترة المقبلة، أما في حالة ثبات أعداد الإصابات وعدم حدوث قفزة جديدة سيكتفى بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الأوقاف، مع تشديد العقوبات على المخالفين.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، هي من يحدد فتح أو غلق المؤسسات في ظل جائحة كورونا، بما في ذلك دور العبادة، وأن الوزارة ملتزمة بما تصدره اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا من قرارات.

وكانت وزارة الأوقاف قد أصدرت تحذيرات للعاملين بقطاعات الوزارة خاصة المساجد، وكذلك المصلين، من التهاون في الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة موجة ثانية من فيروس كورونا.

المصدر: الوطن