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لأول مرة .. مصر تعلق رسميا على المبادرة الكويتية بشأن المصالحة الخليجية مع قطر

أخبار العالم العربي

لأول مرة .. مصر تعلق رسميا على المبادرة الكويتية بشأن المصالحة الخليجية مع قطر
Reuters
الخارجية المصرية
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية "تقديرها لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي".

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وتابعت الخارجية المصرية ردا على سؤال صحفي: "نأمل في هذا الصدد أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه".

وقالت: "وتؤكد مصر في هذا المقام بأنه انطلاقا من مسؤولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي".

المصدر: RT

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