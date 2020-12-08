سفير روسيا: نافشنا عددا من أشكال التعاون مع الجزائر لإنتاج لقاح ضد كورونا

قال السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بيليايف، في مقابلة مع "نوفوستي"، إن روسيا مستعدة لإنتاج اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، في الجزائر.

وذكر السفير، أن الجانب الروسي ناقش هذا الاحتمال مع السلطات الجزائرية.

وأضاف السفير: "ناقشنا موضوع إنتاج اللقاح، خلال اجتماعاتنا مع وزيري الصحة والصناعات الدوائية في الجزائر".

وشدد السفير على أن "روسيا مستعدة للتعاون مع الجزائر لإنتاج اللقاحات على المستوى المحلي. وقال: "أقصد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، الذي يمارس عملية توزيع اللقاحات خارج روسيا".

وأضاف السفير، أن هذا الصندوق الروسي، "يعرض أشكالا مختلفة للتعاون، من بينها الاستحواذ المباشر، ونقل التكنولوجيا، والإنتاج المشترك، والمشاركة في المرحلة الثالثة من الاختبارات. هذه هي الأشكال التي اقترحناها على الجانب الجزائري".

المصدر: نوفوستي