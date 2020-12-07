شاهد.. لحظة اعتراض البحرية الليبية لسفينة قادمة من تركيا

حصلت RT على مقطع فيديو خاص يظهر اعتراض القوات البحرية الليبية لباخرة تحمل العلم الجامايكي قادمة من تركيا باتجاه مصراتة.

وأكد آمر السرية البحرية المقاتلة في سوسة العقيد محمد المجدوب في تصريحات خاصة لـRT، ضبط باخرة تحمل العلم الجامايكي قادمة من تركيا باتجاه مصراتة.

وقال: "تنفيذا لتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة في مراقبة السواحل الليبية والمناطق المحظورة تمكنت السرية من ضبط الباخرة التي تحمل العلم الجامايكي قادمة من تركيا".

وأضاف: "تم قطر الباخرة إلى ميناء سوسة البحري بعد دخلوها للمنطقة المحظورة شرقي ليبيا وعدم استجابتها للنداءات الموجهة إليها من قبل القوات البحرية".

وتابع: "يتم تفتيش الباخرة والتحقيق مع طاقمها المكون من 17 بحارا منهم 9 يحملون الجنسية التركية".

وأشار المجدوب، إلى أن "القوات البحرية مستمرة في مراقبة الساحل الليبي لضبط المخالفين".

ناصر حاتم

المصدر: RT