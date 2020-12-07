احتجاجات وحرق مقار أحزاب في كردستان العراق (صور)

تظاهر المئات من سكان محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، احتجاجا على تأخر صرف رواتب الموظفين.

وقال مراسل RT، إن "المتظاهرين أحرقوا مقرات الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، كما أحرقوا مقر حركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي في ناحية سيد صادق.

وذكر مسؤول لجنة تنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني، في قضاء سيد صادق جلال نريمان، في تصريحات للموقع الرسمي للحزب، أن "مخربين اختلطوا بالمتظاهرين والمحتجين وحاصروا مبنى الحزب، وكانوا يرددون هتافات تحرض على قتل عناصر حماية وأعضاء الحزب".

وأضاف، أن "المهاجمين رمونا بالحجارة والنار وأوقعوا بيننا إصابات، وحرصا منا على سلامة الجميع لم يصدر عنا ردود قاسية وتركناهم يحرقون المقر".

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT