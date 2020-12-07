لبنان.. إخلاء سبيل رجل أعمال في قضية ساركوزي

قررت السلطات اللبنانية، إخلاء سبيل رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين، عقب أيام على توقيفه بناء على مذكرة من الإنتربول.

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ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرارا بإخلاء سبيل رجل الأعمال زياد تقي الدين، بضمان محل إقامته.

وقررت السلطات حجز جواز سفر زياد تقي الدين، للحيلولة دون سفره خارج لبنان، حسب المصدر ذاته.

والجمعة أوقفت السلطات اللبنانية، تقي الدين، بناء على مذكرة توقيف صادرة من الإنتربول، لكونه مطلوبا من السلطات الفرنسية، لتورطه في عمليات وتمويل حملة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، بحسب ما ورد في مذكرة الإنتربول.

ويتهم ساركوزي بتلقي أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، فضلا عن شبهات فساد أخرى.

وفاز ساركوزي برئاسة فرنسا عام 2007، وأمضى ولاية واحدة انتهت عام 2012، فيما تلاحقه شبهات بالفساد وسوء استخدام السلطة منذ ذلك الحين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام