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توقيف رجل أعمال لبناني بقضية تمويل القذافي لساركوزي

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توقيف رجل أعمال لبناني بقضية تمويل القذافي لساركوزي
Reuters
نيكولا ساركوزي
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أوقفت السلطات اللبنانية رجل الأعمال زياد تقي الدين بناء على طلب من الشرطة الدولية "الإنتربول"، في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي أن تقي الدين الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، تم توقيفه من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بلبنان.

وقال المصدر إن "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت تقي الدين، بناء على برقية وردت إلى النيابة العامة التمييزية من الإنتربول تتضمن مذكرة توقيف، لكونه مطلوبا من السلطات الفرنسية لتورطه في عمليات فساد وتمويل حملة ساركوزي".

ويتهم ساركوزي بتلقي أموال من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، فضلا عن شبهات فساد أخرى.

وفاز ساركوزي برئاسة فرنسا عام 2007، وأمضى ولاية واحدة انتهت عام 2012، فيما تلاحقه شبهات بالفساد وسوء استخدام السلطة منذ ذلك الحين.

المصدر: أ ف ب

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