الاتحاد الإفريقي يدعو إلى الاجتماع لبحث مستجدات النزاع بين البوليساريو والمغرب

دعا الاتحاد الإفريقي، الأحد، في قمته الاستثنائية الـ 14 حول "إسكات البنادق"، إلى الاجتماع لبحث تطورات النزاع بين المغرب والبوليساريو بالمصادقة بالإجماع على مشروع قانون لهذا الغرض.

وجاء مشروع القرار باقتراح من دولة لوزوطو مدعوما من قبل 12 دولة إفريقية بغرض التوصل إلى حل للنزاع يمكن الصحراويين من تقرير سريع لمصيرهم.

وفيما قالت جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البوليساريو"، معبرة عن ارتياحها، إن الاتحاد الإفريقي طالب "بتمكين الشعب الصحراوي من التمتع بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في تقرير المصير"، حسب وكالة الأنباء الصحراوية، اعتبر المغرب تصريحات رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، بشأن "وجاهة القرار 693 الصادر في 2018 عن القمة الإفريقية في نواكشوط"، على حد تعبير الوكالة المغربية الرسمية للأنباء، "نجاحا إضافيا للمغرب في مواجهة المحاولات والمناورات الغاشمة" لـ "أعداء الوحدة الترابية للمملكة".

وينص القرار الإفريقي 693 على "حصرية الأمم المتحدة إطارا للبحث عن حل" لهذا النزاع الإقليمي حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

من جهته، كان سيريل رامافوسا، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، قد عبر عن انشغال الاتحاد الإفريقي لعودة التوتر بين المغرب والبوليساريو، وقال، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية إن "حل قضية الصحراء الغربية يمر عبر احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

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المصدر: وكالة أنباء المغرب العربي المغربية الرسمية/صحيفة "العمق" المغربية/وكالة الأنباء الصحراوية الرسمية التابعة للبوليساريو/ صحيفة "الشروق" الجزائرية