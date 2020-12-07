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المغرب يسجل 61 وفاة ونحو 3000 إصابة جديدة بكورونا

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المغرب يسجل 61 وفاة ونحو 3000 إصابة جديدة بكورونا
AFP Antonio SEMPERE
تدابير احترازية ضد كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الأحد أنها سجلت 2919 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية انخفاضا من 4118 في اليوم السابق.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 379657.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 61 وفاة ارتفاعا من 48 يوم السبت ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 6245.

وأوضحت الوزارة أن 3608 أفراد تعافوا من المرض مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 331301.

ويسعى المغرب للحصول على لقاحات للوقاية من الفيروس من عدة شركات خارجية منها "سينوفارم" الصينية و"أسترازينيكا" البريطانية-السويدية، ومن المتوقع أن يبدأ في حملة تطعيم قريبا.

المصدر: "رويترز"

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