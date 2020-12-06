الصحة التونسية تمدد حظر التجول حتى نهاية العام

مددت وزارة الصحة التونسية حتى نهاية العام الجاري، حظر التجول الساري في جميع أنحاء البلاد من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا.

وقالت وزارة الصحة التونسية إن الحظر الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا سيستمر حتى 31 ديسمبر العام الجاري.

🔴 بلاغ تبعا لاجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا وبعد جلسات العمل مع ممثلي الوزارت والقطاعات والهيئة العلمية التي... تم النشر بواسطة ‏Ministère de la santé وزارة الصحة‏ في الأحد، ٦ ديسمبر ٢٠٢٠

ويبقى محظورا التنقل بين الساعة 20.00 والخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، طوال أيام الأسبوع واجتماع أكثر من ثلاثين شخصا في المناسبات الخاصة، وفق بيان نشرته الوزارة على فيسبوك.

المصدر: وزارة الصحة التونسية