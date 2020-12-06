النواب الليبي: نعول على الدور الروسي في حل الأزمة الليبية

أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق أن مجلس النواب سيعقد جلسة رسمية غدا الاثنين في مدينة بنغازي، سيناقش خلالها تطورات الأوضاع في البلاد.

وأشار إلى أن المجلس سيتطرق أيضا إلى مسـألة توجه عدد من النواب إلى مدينة غدامس لحضور الجلسة التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات نواب مجلسي طبرق وطرابلس في المغرب.

وقال: "بالتأكيد في الغد سوف نناقش مسألة توجه عدد من السادة النواب لمدينة غدامس، وكل الأمور المتعلقة بما يحدث في غدامس ستتم مناقشتها، والوصول إلى ما سيتم خلال الأيام القادمة، لكن هذا الأمر يناقش تحت قبة البرلمان".

وأضاف: "لست أدرى كم عدد النواب الذين سيتوجهون إلى غدامس، غدا سوف يتضح الأمر، لكن فيما يخص قانونية عقد الجلسة، فهي معلقة من الجلسة السابقة، وبالتالي لا يحتاج المجلس لنصاب قانوني من أجل عقدها".

وفي سياق آخر، تطرق بلحيق إلى الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى موسكو، وقال: "لدى ليبيا وروسيا علاقة كبيرة ونتمنى أن يتم دعم ليبيا خلال المرحلة المقبلة".

المصدر: "سبوتنيك"