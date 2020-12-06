العراق يبحث التعاقد مع شركة عالمية لفحص أجهزة الانتخابات

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مع مفوضية الانتخابات التعاقد مع شركة عالمية لفحص أجهزة الانتخابات المبكرة التي من المزمعة في السادس من يونيو 2021.

وحسب بيان لمكتبه فإن الحلبوسي استقبل اليوم الأحد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعددا من أعضائها.

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي خلال اللقاء ضرورة زيادة نسبة التسجيل البايومتري ووضع الآليات التي تسرع عملية توزيع وإصدار البطاقة البايومترية.

وبحث اللقاء سبل ضمان نزاهة الانتخابات وفقا للمعايير الدولية، من أجل استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، ومنها التعاقد مع شركة عالمية رصينة لفحص أجهزة وبرمجيات الانتخابات، وتنسيق المفوضية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في العراق للاستفادة من مشورتها، فضلا عن أهمية إشرافها على عملية الانتخابات المقبلة.

المصدر: RT