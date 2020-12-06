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الكويت.. تغريدة لصفاء الهاشم عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية

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الكويت.. تغريدة لصفاء الهاشم عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية
Reuters
البرلمانية الكويتية السابقة صفاء الهاشم
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توجهت البرلمانية الكويتية السابقة صفاء الهاشم بالشكر والثناء لكل من ساندها ودعمها أثناء فترة عضويتها في البرلمان.

وكتبت الهاشم على "تويتر": "شكرا من القلب لكل من آزر وسند ودعم".


وأبرزت النتائج الأولية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي "البرلمان" ظاهرة لافتة تمثلت في غياب الوجوه النسائية، بعد أن خسرت صفاء الهاشم مقعدها الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية.

ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية إجمالا للنتائج الأولية بعد انتهاء معركة انتخابات مجلس الأمة 2020، التي جرت وسط إجراءات صحية مشددة بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى تغيير كبير في المعادلات الانتخابية، حيث أظهرت هذه النتائج تغييرا في تركيبة المجلس بنسبة %62، إذ لم ينجح من أعضاء مجلس 2016 إلا 19 نائبا، وغلبت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر.

يذكر أن نظام انتخابات مجلس الأمة الكويتي ينص على تقسيم البلاد إلى 5 دوائر انتخابية، يمثل كل منها 10 نواب، لتشكيل المجلس المكون من 50 نائبا.

المصدر: "القبس" + مواقع التواصل الاجتماعي

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