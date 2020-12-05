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الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 139 مدنيا بالحديدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة

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الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 139 مدنيا بالحديدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة
Reuters MOHAMED AL-SAYAGHI
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أعلنت الأمم المتحدة مقتل وإصابة 139 مدنيا في محافظة الحديدة غربي اليمن، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن لوران بوكيرا، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن.

وأوضح بوكيرا أن "الأعمال القتالية بالحديدة تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة، وتم تسجيل 49 حالة وفاة وإصابة من المدنيين في جميع أنحاء المحافظة في نوفمبر، و74 وفاة وإصابة في أكتوبر".

وتابع: "التقارير الأولية، تشير إلى أن قصفا مدفعيا أصاب في 3 ديسمبر مجمع إخوان ثابت الصناعي في مدينة الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 عمال مدنيين وإصابة 10 آخرين".

ومساء الخميس، أعلن الجيش اليمني مقتل 9 مدنيين وجرح 7 بقصف حوثي على مجمع إخوان ثابت التجاري في الحديدة، متهما الحوثيين بالوقوف وراء الهجوم.

المصدر: وكالات

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