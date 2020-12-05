فلسطين تشيد بجهود الكويت لحل الأزمة الخليجية

أشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم السبت، بجهود دولة الكويت وسعيها لإنهاء الأزمة الخليجية.

ورحبت في بيان صحفي "بالاختراقة التي تحققت نتيجة هذه الجهود لتقريب وجهات النظر بين الاشقاء في الخليج العربي، تلك الجهود التي أسس لها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وسار على دربه الأمير نواف الأحمد الصباح".

كما حيّت "الاستجابة الحريصة والتجاوب، الذي عبر عنه وزيرا خارجية السعودية ودولة قطر الشقيقتين".

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن تمنياتها بالنجاح الكامل لجهود الكويت "لرأب الصدع بين الاشقاء في دول الخليج العربي"، وأكدت أن "نجاح هذه الجهود يصب في مصلحة الدول العربية والإسلامية كافة، وفي مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه".

وكان وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة أحمد ناصر المحمد الصباح، كشف عن مباحثات "مثمرة" في إطار المصالحة الخليجية.

ويأتي ذلك وسط تقارير مفادها أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب كثفت جهودها لتسوية الأزمة الخليجية ما قد يفضي إلى انفراجها.

المصدر: "وفاء"