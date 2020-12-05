مصر.. وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة

توفي 5 كهنة من رجال الكنسية القبطية المصرية متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكنيسة إن الكهنة هم القمص أرسانيوس لطفي من إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، والقمص ميخائيل لبيب كنيسة مار بولس الرسول البساتين، والقمص أغاثون القمص بسطورس من كنيسة الشهيد مار بقطر بن رومانوس إيبارشية أبنوب والفت.

كما توفي كل من القس صرابامون عزيز كنيسة الأنبا أنطونيوس بالزقازيق، والقمص مرقس كمال كنيسة مارمرقس الرسول بمصر الجديدة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر:RT