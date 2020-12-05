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أربيل: لا يوجد أي إسرائيلي في كردستان العراق

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أربيل: لا يوجد أي إسرائيلي في كردستان العراق
Reuters Azad Lashkari
محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق - أرشيف
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نفى كردستان العراق وجود أي مصالح أو مواطنين إسرائيليين في الإقليم، وذلك ردا على تصريحات أوفير كينلدمان متحدث حكومة إسرائيل حول احتمال استهداف إيران مصالح إسرائيلية في الإقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل: "في الآونة الأخيرة صرح المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل لشؤون الإعلام العربي أوفير كينلدمان، عن هجمة محتملة من إيران على مواطنيه في عدة دول بينها جورجيا وأذربيجان وتركيا والبحرين وإقليم كردستان العراق".

وأضاف: "وجب إعلام كافة الأطراف، كما أعلنا في السابق أنه لا توجد أي مصالح أو مواطنين إسرائيليين في إقليم كردستان".

وتابع: "أيا تكن الغاية من هذا التصريح نحن ننفيه، وهو بعيد عن الحقيقة".

وجاءت تصريحات كينلدمان، عقب توجيه إيران أصابع الاتهام لإسرائيل باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده الأسبوع الماضي في إيران.

المصدر: "رووداو"

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