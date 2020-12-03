الحكومة الإسرائيلية تصدر تحذيرات من احتمال استهداف مؤسساتها في الخارج بعد التهديدات الإيرانية

أصدرت الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس، تحذيرات من احتمال استهداف مؤسساتها في الخارج عقب التهديدات الإيرانية للرد على اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده.

وأشارت الحكومة في تحذيراتها، إلى أن "قائمة الأهداف محتملة من الممكن أن تشمل مؤسسات لها في جورجيا وأذربيجان وتركيا والإمارات والبحرين".

وأكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في وقت سابق، أن "اغتيال العالم النووي فخري زاده، لن يبطئ مسار إيران النووي"، وأن الحادث يظهر مدى "شدة يأس العدو"، موجها أصابع الاتهام لإسرائيل.

وقال: "حادث الاغتيال عمل إرهابي مروع، ناجم عن عجز العدو في مواجهة التقدم العلمي وقدرات الأمة الإيرانية العظيمة، وهزائمه المتوالية في المنطقة، وأحيي خباثة وحقد العدو في أذهان العالم، مثله مثل أعماله الأخرى اللاإنسانية".

وقتل الجمعة الماضي، رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زاده، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية"، ووجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل.

المصدر: RT + "رويترز"