مصر.. القبض على السويركي بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها

ألقت القوات الأمنية المصرية القبض على رجل الأعمال سيد رجب السويركي مالك محال "التوحيد والنور" لبيع الأقمشة والملابس والأجهزة بتهمة تمويل جماعة إرهابية والانضمام إليها.

وذكرت مصادر مطلعة أنه "من المقرر أن يمثل السويركي أمام جهات التحقيق لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه".

ويتهمه الأمن المصري بتمويل جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية والانتماء إليها.

وسيد رجب السويركي من مواليد عام 1945 في محافظة الدقهلية، متزوج وله أربعة أبناء هم أحمد ومحمد وعبد الرحمن وعبد الله من زوجته الأولى فريدة عثمان.

المصدر: RT + "اليوم السابع"