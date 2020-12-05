 أربيل: ننتظر أن ترسل بغداد مستحقات مالية عن ثلاثة أشهر

أكدت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم السبت، توصلها إلى تفاهمات مع الحكومة الاتحادية بشأن مشروع قانون الموازنة لعام 2021، وأشارت إلى انتظارها مستحقات ثلاثة أشهر سابقة من بغداد.

وقال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني: "الإقليم لن يتنازل عن حقوقه ومستحقاته المالية والدستورية، وهو بانتظار وصول جزء من مستحقاته لشهر أكتوبر من قبل الحكومة الاتحادية والتي لم ترسلها إلى الآن، وبانتظار أيضا مستحقات أشهر مايو ويونيو ويوليو وهي حقوق ومستحقات لشعب كردستان".

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أحمد الصفار، توصل الحكومة الاتحادية في بغداد مع وفد حكومة إقليم كردستان العراق إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في موازنة العام المقبل.

المصدر: RT