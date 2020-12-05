اليمن.. اغتيال أكاديمي في الضالع على يد مسلحين

أفاد مراسلنا في اليمن، باغتيال عميد كلية التربية بمحافظة الضالع خالد عبده الحميدي، من قبل مجهولين كانا على متن دراجة نارية أمام المجمع التربوي بالمحافظة وسط البلاد.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن "مسلحين اثنين كانا على متن دراجة نارية هاجما عميد كلية التربية في محافظة الضالع خالد عبده علي الحميدي، أثناء مروره في منطقة العرشي وسط مدينة الضالع عاصمة المحافظة".

وأضافت المصادر، أن "الحميدي كان في طريقه إلى عمله قبل أن يتعرض لعدة طلقات نارية توفي على إثرها، فيما تمكن منفذا الهجوم من الفرار عقب العملية، وأن الأجهزة الأمنية تتعقبهما".

وعقدت السلطة المحلية وقيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعا طارئا عقب حادث الاغتيال الذي طال الأكاديمي الحميدي، في وقت خرج فيه عشرات المواطنين للاحتجاج على عملية الاغتيال والانفلات الأمني.

وأكدت مصادر إعلامية أن المحتجين أغلقوا عددا من الشوارع في المدينة، وأحرقوا الإطارات مطالبين السلطات الأمنية بالقبض على القتلة، ووضع حد للانفلات الأمني بالمدينة.

وتخضع مدينة الضالع ومناطق أخرى مهمة في المحافظة لسيطرة قوات أمنية وعسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

المصدر: RT + "شينخوا"