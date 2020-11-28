اليمن..  مقتل قيادات عسكرية من المجلس الانتقالي بهجوم نفذته طائرة مسيرة 

أعلن الناطق باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، محمد النقيب، أن قوات الحكومة استهدفت مواقع القوات التابعة للمجلس بطائرة مسيرة ما أدى لمقتل قيادات عسكرية بجبهة الطرية بمحافظة أبين.

وقال النقيب إن "قوات موالية للحكومة اليمنية استهدفت قواتنا بقطاع الطرية بمقذوف من طيران مسير".

وأضاف أن "مثل هذا التصعيد ذات الارتباط بتصريحات تهديد صدرت مؤخرا من قيادات مليشيات الإخوان ومرجعياتها في الارهاب يكشف بجلاء ودون لبس عن هوية الجهات التي تدعم وتمول هذه المليشيات في حربها وسلوكها الإرهابي الغاشم على الجنوب".

واعتبر أن ما حدث هو "عمل إرهابي لا يمكن أن يمر دون العقاب الكافي لهذه الجهات" التي نفذت هذا الهجوم.

المصدر: RT