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العراق: نزع فتيل نزاعات المنطقة السبيل الوحيد لإحلال الاستقرار

أخبار العالم العربي

العراق: نزع فتيل نزاعات المنطقة السبيل الوحيد لإحلال الاستقرار
Reuters
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أبدى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قناعة بلاده بأن تسوية النزاعات التي يعاني منها الشرق الأوسط تمثل الأولوية القصوى لإحلال الاستقرار في المنطقة.

وشدد حسين، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مشاركته في "حوار المنامة"، على أن غياب آليات حل النزاعات جعل الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم توترا وتأزما وخلف حالة من عدم الاستقرار ترسخت آثارها.

ودعها الوزير إلى الحفاظ على الأمن الإقليمي والدول وتحقيق متطلباته، قائلا: "التداخلات والتشابكات التي يشهدها عالمنا على صعيد علاقاته الدولية لا تجعل أي دولة في مأمن ومعزل عن التحديات".

وشدد حسين على أن القضية الفلسطينية والنزاعات في سوريا وليبيا واليمن لا تزال في مقدمة أزمات المنطقة، مضيفا: "إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق ما لم يتم انتهاج سياسات ثابتة وواقعية ومستدامة لحل بؤر الصراعات ونزع فتيل الأزمات في المنطقة بالسبل السلمية".

وأعرب الوزير عن التزام الحكومة العراقية بمسؤولياتها لاستعادة هيبة الدولة وسيادة القانون وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة العام القادم والاستجابة لمطالب الشعب وتجنيب البلاد أن تكون ساحة للصراعات أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار.

ولفت حسين إلى أن الحكومة العراقية تعمل على بسط سيطرة الدولة على جميع المناطق والمدن التي سبق أن استولى عليها تنظيم "داعش" وإعادة إعمار المدن المحررة وإعادة المهجرين والنازحين إلى ديارهم.

المصدر: RT + واع

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