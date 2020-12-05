البحرين تنفي موافقتها على استيراد بضائع المستوطنات

نفت الحكومة البحرينية موافقتها على استيراد البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات بالضفة الغربية والجولان المحتل.

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ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية في ساعات متأخرة من أمس الجمعة عن مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة نفيه صحة التصريح المنسوب إلى زايد بن راشد الزياني الذي يترأس الوزارة خلال زيارته إلى إسرائيل مؤخرا بشأن استعداد المنامة للتعامل مع منتجات المستوطنات كإسرائيلية الصنع بغض النظر عن مصدرها.

وذكر المصدر أن تصريح الوزير "فهم في غير سياقه الصحيح"، مبديا التزام الوزارة بـ"موقف حكومة مملكة البحرين الثابت بشأن التمسك بقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية".

المصدر: وكالة أنباء البحرين