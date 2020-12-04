نائب مصري لـRT: نثمن الجهود المبذولة لحل الأزمة الخليجية

أعرب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري اللواء تامر الشهاوى في تصريح خاص لـRT، عن تقديره للجهود الكويتية الأمريكية الساعية لحل الأزمة الخليجية.

وقال: "أقدر وأثمن كل جهد صادق يهدف إلى إنهاء الخلافات العربية وتعزيز العمل العربي المشترك ويمنحها القدرة على اتخاذ مواقف مشتركة في القضايا المختلفة".

وأضاف: "أتصور أن الفرصة مواتية الآن لاستعادة الثقة مع دولة قطر، وعليها أن تتخذ خطوات إيجابية نحو تحقيق المطالب المصرية الخليجية".

وتابع: "يشار إلى طرح تلك الدول 13 مطلبا لقطر بينها إغلاق قناة "الجزيرة" التلفزيونية، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية، وخفض العلاقات مع إيران والحد من الصلات مع جماعة "الإخوان المسلمين" والكف عن دعم الإرهاب".

وأضاف: "أعتقد أن كل ما يدور الآن من محاولات هو لتكريس التطبيع، وإنهاء عزلة قطر وحشد الخليج لضرب إيران، وهي أسباب زيارة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومحاولته تسوية الأزمة الخليجية، وبالطبع إنهاء ما هو متبق من القضية الفلسطينية".

وختم الشهاوي بالقول: "قطر لن تنصاع للمطالب الخليجية حتى لو أظهرت عكس ذلك، وفي واقع الأمر، فإن كوشنير لا يريدها أن تنصاع، ولكنه يريد أن يقبل الخليج بجهود المصالحة على هذا الوضع".

ناصر حاتم - القاهرة