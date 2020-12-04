الحكومة الأردنية تصدر قرارات حول المعابر

وافق رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة على السماح بعودة استقبال مسافري نقل الترانزيت، محتفظا برفع القيود التدريجي عن الرحلات الجوية.

ووجه الخصاونة وزير الداخلية سمير المبيضين بتأجيل زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول عبر مركز حدود المدورة وجسر الملك حسين لما بعد 15 من الشهر الجاري.

كما وافق الخصاونة على الإجراءات المتعلقة بالنقل التبادلي للبضائع التي مقصدها الأراضي الأردنية في المراكز الحدودية البرية.

أما في ما يتعلق بتوصيات لجنة تنظيم المعابر والحدود حول إلغاء النقل التبادلي والعودة إلى ما كان عليه الوضع سابقا، فقد قرر الخصاونة إبقاء الوضع كما هو عليه حاليا في مركز حدود جابر.

كما قرر فتح معبر الدرة أمام حركة الشاحنات عبر الأراضي الأردنية ترانزيتا من وإلى مدينة نويبع عبر ميناء البواخر وبترتيبات ترانزيت صارمة.

ووافق كذلك على تأجيل إعادة النظر باعتماد المنصة البرية والجوية visit jordan حتى نهاية العام الحالي، مع إعادة النظر في أجور الفحص الطبي في المطارات والمعابر البرية.

المصدر: "عمون"