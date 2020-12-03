المغرب يمدد حالة الطوارئ حتى يناير المقبل

قررت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا إلى غاية 10 يناير 2021، وذلك في إطار جهود مكافحة وباء كورونا.

وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة لمواجهة "كوفيد ـ 19" 4 أسابيع إضافية.

وأجازت مقتضيات مشروع المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع المعطيات وتخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

المصدر: "هسبريس"