الرئيس العراقي: الحكومة ستتكفل بتطعيم المواطنين ضد كورونا مجانا

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده نجحت نسبيا في تقليص آثار وباء كورونا، مشيرا إلى أن "الحكومة ستتكفل بشراء لقاح كورونا وتوزيعه مجانا على المواطنين".

وقال صالح خلال كلمة في الاجتماع الخاص للجمعية العامة للأمم المتحدة لمواجهة جائحة كورونا، إن "استمرار الوباء في أي مدينة أو قرية في العالم، يعني أن كل المجتمع البشري مهدد بهذا الوباء العابر للحدود، ومن المهم مراعاة التباين الشديد في إمكانات الدول الاقتصادية والمالية، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سرعة وصول اللقاحات لكثير من البلدان التي تمتلك قدرات محدودة".

رئيس الجمهورية @BarhamSalih: نحن من البلدان التي ستتكفل حكوماتها بشراء العقار وتوزيعِه مجاناً على المواطنين،ويحصل هذا في ظرف مالي واقتصادي شديد التعقيد يعانيه بلدنا وشعبنا، ونتوقع دعما وإسنادا من الدول الصديقة التي ستجهز حاجة العالم للقاحات، واهمية مساعدتنا في مكافحة الوباء.#UNGApic.twitter.com/a7fXBZvGZU — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) December 3, 2020

وشدد صالح على "أهمية التعاضد الدولي في مواجهة الوباء وتحجيم أضراره، وضرورة ضمان العدالة في توزيع اللقاحات حيث تتاح، والحد من أضرار الأهداف التجارية لإنتاجه وتسويقه، وتفادي تأثرها بالخلافات السياسية".

وأضاف أن "العراق من البلدان التي ستتكفل حكوماتها بشراء العقار وتوزيعه مجانا على مواطنيها رغم الظرف المالي والاقتصادي شديد التعقيد الذي يعانيه البلد".

رئيس الجمهورية @BarhamSalih : من المهم ضمان العدالة في توزيع لقاح كورونا والحد من مضار الأهداف التجارية للإنتاج والتسويق والخلافات السياسية، ومراعاة التباين الشديد في إمكانات الدول الاقتصادية والمالية، اذ أن استمرار بقاء الوباء بأية مكان في العالم هو خطر للبشرية جميعا.#UNGApic.twitter.com/D9BiEyPI5d — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) December 3, 2020

وأشار إلى أن "العراق وبالإمكانات المحدودة نجح إلى حد ما في تقليص آثار الوباء، وذلك بفضل تضحيات الكوادر الطبية وتنامي الوعي الصحي للمواطنين، إلى جانب الدعم الدولي وبعض الدول الصديقة".

المصدر: موقع رئاسة جمهورية العراق + "السومرية"