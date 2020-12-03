إجراءات متسارعة تخص محافظ ريف دمشق المعفى: إزالة مخالفات شيدت في عهده

هدم المخالفات في الصبورة ـ عن صفحة محافظة ريف دمشق

بعد ساعات على إعلان الحجز الاحتياطي على أموال محافظ ريف دمشق السابق علاء إبراهيم، نشرت صفحة المحافظة صورا لعمليات هدم شملت مباني مخالفة في ريف دمشق.

وقال نائب محافظ ريف دمشق يوسف حمود لـRT إن الهدم تم بناء على المرسوم 40 لعام 2012 الذي يحدد أسس وضوابط البناء.

وحول الصور التي نشرتها المحافظة عن عمليات هدم بناء ضمن خبر أعادت نشره وسائل الإعلام الحكومية، أوضح حمود أن ما يتم هدمه هو الطوابق المخالفة للترخيص الممنوح الذي يجيز بناء أربعة طوابق، بينما في الواقع تمت إشادة طابقين مخالفين.

ونفى نائب المحافظ معلومات عن علاقة شخصية "خليجية" بالبناء، مؤكدا أن البناء يعود لمواطن سوري، ولم يشر إلى أي دور للمحافظ السابق في تلك المخالفة، وقال إن "المحافظ أعطى ترخيصا وفق المرسوم، لكن من أشاد البناء خالف المرسوم".

حسب المرسوم ٤٠ ...... إزالة مخالفات البناء في الصبورة| #سوارالشام|| قامت #لجنةالهدم_المركزية في #محافظةريف_دمشق وبحضور... تم النشر بواسطة ‏سوار الشام - محافظة ريف دمشق‏ في الخميس، ٣ ديسمبر ٢٠٢٠

وكانت محافظة ريف دمشق ذكرت أن "لجنة الهدم المركزية" فيها باشرت "بهدم وإزالة مخالفات بناء متعددة" في بلدة الصبورة، وأن عملية الهدم كانت بحضور كبار الموظفين في المحافظة نائب المحافظ (نائب رئيس المكتب التنفيذي) ومدير الخدمات الفنية، ورئيس بلدية الصبورة، مع المجلس البلدي، وبمؤزارة عناصر حفظ النظام ومديرية الناحية.

هدم مخالفات في الصبورة بريف دمشق ـ عن صفحة المحافظة

ونقلت صفحة المحافظة عن نائب المحافظ أن العمل سيستمر "حتى إزالة المخالفات بشكل كامل" وأشار إلى أنه "سيتم النشر تباعا عن استكمال عمليات الهدم".

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وكانت وزارة المالية السورية فرضت اليوم الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمحافظ ريف دمشق المعفى من مهامه علاء إبراهيم إضافة إلى زوجته وأولاده، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على صدور مرسوم من الرئيس بشار الأسد بإعفائه من مهامه محافظا لريف دمشق.

يذكر أن ثمة علاقة قربى تربط الرئيس الأسد بالمحافظ المعفى، فزوجة إبراهيم هي بنت خالة الأسد.

أسامة يونس

المصدر: RT