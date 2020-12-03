لافروف يؤكد لبوريطة أهمية تفادي التصعيد في الصحراء الغربية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره المغربي ناصر بوريطة، على أهمية ضبط النفس وضمان سريان وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية.

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف بحث مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في مكالمة هاتفية المسائل الأكثر إلحاحا على الأجندة الدولية والإقليمية، مع التركيز على مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة في الصحراء الغربية.

وورد في البيان: "نظرا لتصعيد الوضع في الصحراء الغربية دعا لافروف الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والالتزام بنظام وقف إطلاق النار واستئناف العملية التفاوضية تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأكد الطرفان ثبات موقفهما القاضي بضرورة حل جميع الخلافات بالأساليب السياسية والدبلوماسية حصرا وعبر حوار وطني شامل دون أي تدخل خارجي.

وشدد الوزيران على ضرورة مواصلة تنسيق المساعي الدولية لتقريب مواقف الفرقاء الليبيين بما يخدم تشكيل مؤسسات حكم موحدة استنادا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي 2510.

كما استعرض الوزيران أهم اتجاهات التعاون الثنائي، والتنسيق في السياسات الخارجية وتطوير الروابط في مجالات المال والأعمال والتبادل الإنساني.

وأعرب لافروف وبوريطة عن ارتياحهما إزاء مضي بلديهما قدما في تطبيق إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي تم تبنيه في 2016.

المصدر: RT