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محمد بن زايد ينشر مقطع فيديو بمناسبة العيد الوطني للإمارات (فيديو)

أخبار العالم العربي

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نشر ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مقطع فيديو على حسابه في "تويتر" يستذكر فيه الجهود المباركة للأباء المؤسسين، غداة احتفال الإمارات بعيدها الوطني الـ49.

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وكتب بن زايد: "مع بداية عام الخمسين لدولتنا نستذكر بتقدير وعرفان الجهود المباركة للآباء المؤسسين.. نمضي على نهجهم بعزيمة قوية وإرادة صلبة.. مستندين إلى إرث ثري من القيم والنجاحات، وطاقات بشرية هي أغلى ثرواتنا وأهمها.. وخطط طموحة لبناء مستقبل أفضل لأجيالنا".

المصدر: تويتر

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