السيسي يؤكد التعاون العسكري مع قبرص واليونان من أجل أمن واستقرار شرق المتوسط

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، يأتي من منطلق التعاون المثمر من أجل أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، وبعيدا عن نهج التوترات والمشاكل.

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واستقبل الرئيس المصري وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك سفير اليونان بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي إن الرئيس أعرب عن التطلع لتطوير التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين.

وأشاد الرئيس المصري بالمستوى الذي وصل له هذا التعاون في المرحلة الحالية، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والذي تجسد مؤخرا في التدريب العسكري الثلاثي المشترك (ميدوزا -10) الجاري تنفيذه حاليا بمشاركة عناصر من القوات الفرنسية والإماراتية.

وكانت القوات المسلحة المصرية قد قالت في فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي المشترك "ميدوزا -10" والذي سيستمر لعدة أيام، انطلقت في نطاق مسرح عمليات البحر المتوسط.

المصدر: وسائل إعلام مصرية