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تقرير يكشف تفاصيل الاستعدادات لفتح سفارة إسرائيلية في البحرين

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تقرير يكشف تفاصيل الاستعدادات لفتح سفارة إسرائيلية في البحرين
Reuters Nir Elias
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أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن الدولة العبرية تخطط لفتح سفارة رسمية لها في العاصمة البحرينية المنامة قبل نهاية ديسمبر الحالي، لتنتهي بذلك سنوات من "العلاقات السرية" بين البلدين. 

وحسب الموقع، فإن دبلوماسيين إسرائيليين اثنين متواجدان حاليا في البحرين، وسيتوليان إدارة السفارة حتى وصول السفير الجديد. وذكر التقرير أن مسؤولا من الخارجية الإسرائيلية وصل هذا الأسبوع إلى المنامة للعمل على فتح السفارة الجديدة والبحث عن مقر مناسب لها، مضيفا أن السفارة الجديدة التي ستعمل تحت علم إسرائيل وبشعار رسمي، ستستبدل الممثلية الدبلوماسية السرية التي عملت في المنامة مدة 11 عاما تحت غطاء شركة دولية للاستشارات. 

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وحتى يتسنى فتح السفارة بأقرب وقت، فإنها ستفتتح في مبنى مؤقت إلى أن يتم العثور على مبنى ثابت.

وذكر التقرير أن الدبلوماسيين الإسرائيليين اللذين سيقومان بتشغيل السفارة، وصلا المنامة الأسبوع الماضي، واستقبلا بصورة رسمية في المطار من قبل ممثلين عن وزارة الخارجية البحرينية ودخلا بجوازهما الإسرائيليين. 

مع ذلك، فإن الديبلوماسيين الإسرائيليين يحافظان على عدم الكشف عن أنفسهما، وهما تحت حراسة مشددة، وذلك بعد اغتيال عالم الذرة الإيراني محسن فخري زادة. 

وكانت إسرائيل والبحرين قد اتفقتا الشهر الماضي رسميا على تبادل فتح السفارات في البلدين.

المصدر: i24News 

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