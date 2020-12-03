قطر تؤكد التزامها "بثقافة السلام" وتحذر

جددت قطر التزامها بما أسمته بـ"ثقافة السلام"، محذرة من "اختلاق الأزمات وإشاعة الكراهية بين الشعوب".

وأعربت قطر في بيان أدلت به السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ (75) لمناقشة بند "ثقافة السلام"، أعربت عن إيمانها بأن ترجمة الالتزام بإعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام يستلزم النأي عن السياسات التي تقوض جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والأمن.

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وأفادت بأن "اختلاق الأزمات وإشاعة الكراهية بين الشعوب تقوض جهود المجتمع الدولي لتعزيز ثقافة السلام، موضحة أن انتهاك سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية وعدم احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، يتناقض مع سعي المجتمع الدولي لإشاعة ثقافة السلام".

وأشارت إلى "استمرار الحصار الجائر المفروض على قطر منذ أكثر من ثلاث سنوات، مؤكدة على أنه يمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، الذي يلزم الدول بالامتناع عن تأجيج النزاعات وحل الخلافات بالحوار بما يتماشى مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وتابعت السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أن "ما يدعو للقلق هو الخطاب التحريضي الذي شهد منعطفا خطيرا باستمرار الدعوات المؤسسية والممنهجة لتكرار استهداف ما يقارب من ملياري مسلم حول العالم من خلال تعمد الإساءة إلى رموزهم الدينية"، مضيفة "أن قطر تدين التصاعد الكبير للخطاب الشعبوي المحرض على الإساءة للأديان، وتعرب عن رفضها التام لجميع أشكال خطاب الكراهية المبني على المعتقد أو العرق أو الدين".

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كما أكدت على التزام قطر "بتنفيذ الإعلان وبرنامج العمل المتعلقين بثقافة السلام، وذلك إيمانا منها بأن تحقيق السلام على المستوى الوطني والدولي يتطلب توجيه كافة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين ومحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف والفساد"، منوهة إلى أن قطر "وظفت قدراتها في مجال بناء وتعزيز السلام، من خلال اعتماد سياسة خارجية محايدة وموثوق بها وعلاقات دولية إيجابية ومتوازنة".

وأوضحت أن "الدوحة عملت لمنع وحل النزاعات بالوسائل السلمية من خلال الوساطة والدبلوماسية الوقائية باعتبارها أدوات لتحقيق السلام استنادا للفصل السادس من الميثاق.. جهود قطر ساهمت في التوصل الى تسوية سلمية لعدد من النزاعات، وآخرها تيسير واستضافة مفاوضات السلام الأفغانية في الدوحة التي رحب بها مجلس الأمن الدولي".

وفي ختام البيان جددت السفيرة "التزام الدوحة بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لتعزيز ثقافة السلام ونشر قيم الاعتدال والتسامح ونبذ الكراهية والعنف والتطرف بكافة صوره".

دولة قطر تجدد التزامها بثقافة السلام، محذرة من اختلاق الأزمات وإشاعة الكراهية بين الشعوب، ومعربة عن إيمانها بأن ترجمة الالتزام بإعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام يستلزم النأي عن السياسات التي تقوض جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والأمن.#قناhttps://t.co/tW8pNxejLIpic.twitter.com/ympUbQrXlC — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 2, 2020

المصدر: وكالة الأنباء القطرية