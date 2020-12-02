المغرب يسجل 4346 إصابة جديدة بكورونا و70 وفاة

سجلت وزارة الصحة المغربية يوم الأربعاء، 4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 3508 إصابات أمس.

وبهذه الحصيلة الأخيرة ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في المملكة إلى 364190 حالة.

كما سجلت 70 وفاة جديدة مقابل 69 أمس، لتصل أعداد المتوفين جراء كورونا إلى 5985، بمعدل وفيات 1.6 في المئة.

وأشارت الوزارة إلى أن 4044 مصابا تماثلوا للشفاء، مما يرفع عدد المتعافين إلى 314237 حالة بمعدل 86.3 في المئة.

ويستعد المغرب لبدء عملية تطعيم ضد كوفيد-19 منتصف شهر ديسمبر.

المصدر: وكالات