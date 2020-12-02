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مصر.. أسرتان تحت أنقاض عقار منهار وسط الإسكندرية (صور وفيديو)

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أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بمصر عن وجود أسرتين تحت أنقاض عقار منهار في منطقة محرم بك وسط مدينة الإسكندرية.

وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد بانهيار العقار رقم 16 في شارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك، مساء اليوم الأربعاء. 

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية، وانهار بالكامل حتى سطح الأرض.

مصر.. أسرتان تحت أنقاض عقار منهار وسط الإسكندرية (صور وفيديو)
RT
انهيار مبنى سكني وسط مدينة الإسكندرية في مصر

وقال المحافظ أن المعلومات الأولية تؤكد وجود أسرتين تحت الأنقاض، لافتا إلى أن قوات الحماية المدنية تواصل رفع الأنقاض ومحاولة إنقاذهم. 

وكلف الشريف جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، لاستخراج قاطني العقار من تحت الأنقاض. 

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث، ليتسنى للجهات المعنية القيام بأعمالها.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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