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لبنان... تسجيل 1842 إصابة جديدة بكورونا و22 حالة وفاة

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لبنان... تسجيل 1842 إصابة جديدة بكورونا و22 حالة وفاة
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 1842 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية و22 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا، أن عدد ​الإصابات​ الإجمالي ارتفع في البلاد إلى 131256 حالة، في وقت وصل عدد ​ضحايا​ الوباء إلى 1055 حالة وفاة.

وبينت أن هناك 962 حالة استشفاء، 358 حالة في العناية المركزة، بينما هناك 147 حالة على أجهزة ​التنفس​ الاصطناعي.

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية

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