لبنان... تسجيل 1842 إصابة جديدة بكورونا و22 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 1842 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية و22 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا، أن عدد ​الإصابات​ الإجمالي ارتفع في البلاد إلى 131256 حالة، في وقت وصل عدد ​ضحايا​ الوباء إلى 1055 حالة وفاة.

وبينت أن هناك 962 حالة استشفاء، 358 حالة في العناية المركزة، بينما هناك 147 حالة على أجهزة ​التنفس​ الاصطناعي.

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية