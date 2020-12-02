أنباء عن استهداف طيران التحالف العربي مطار صنعاء الدولي بغارتين

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، اليوم الأربعاء، أن طيران التحالف بقيادة السعودية، استهدف مطار صنعاء الدولي بغارتين جويتين.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، أن "إحدى غارات العدوان استهدفت مبنى الاستقبال، قيد الإنشاء، في المطار، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة".

وقالت وكالة "سبأ" في وقت سابق أن مقاتلات التحالف شنت غارات على مواقع في محافظة حجة.

المصدر: سبأ + المسيرة