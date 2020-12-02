نتنياهو والوزير البحريني : توقيع المزيد من الاتفاقيات سيوسع دائرة السلام بين البلدين

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوزير الصناعة والتجارة البحريني، زايد بن راشد الزياني، أن توقيع الاتفاقيات سيوسع دائرة السلام بين البلدين وجميع دول المنطقة.

وأضاف نتنياهو في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "لقد وقعنا بعض الاتفاقيات (مع البحرين) وسيتم التوقيع على المزيد. هذا سلام حقيقي بين شعبينا وسيأتي بالفرص.. وهذا سيوسع دائرة السلام لشعبينا ولجميع دول المنطقة، ولربما الى ما بعد حدود المنطقة".

من جهته قال الوزير البحريني: " نحن نشعر بمستقبل جديد للأجيال القادمة لنترك لهم عالم أفضل من الذي ورثناه.. لقد تم وضع الاساس السياسي، والأمر يقع على عاتقنا كوزراء للاقتصاد والسياحة لانجاز ذلك والمضي بذلك من خلال التعاون بين مجتمع الاعمال .. نحن صادقون في نوايانا وملتزمون، والمسار سريع لاننا نريد تعويض الوقت الذي مضى".

المصدر: RT