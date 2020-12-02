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وزير الاقتصاد البحريني يلتقي نتنياهو وعدد من الوزراء

أخبار العالم العربي

وزير الاقتصاد البحريني يلتقي نتنياهو وعدد من الوزراء
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وصل وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد الزياني، اليوم الأربعاء، لإسرائيل، مع وفد يضم حوالي 40 رجل أعمال، وسيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء.

بحسب موقع إسرائيل بالعربية، التقى وزير الخارجية غابي أشكنازي وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد الزياني.

وقال أشكنازي، "هذه الزيارة المهمة هي بمثابة تحقيق لما نحن والبحرينيين نريد رؤيته في علاقاتنا – التقدم في تعاوننا. هذا تطبيع حقيقي".

المصدر: RT

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